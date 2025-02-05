«Лион» избежал отстранения от Лиги Европы из-за финансовых проблем

«Лион» избежал исключения из Лиги Европы.

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В понедельник УЕФА официально объявил о снятии условной дисквалификации, наложенной в связи с финансовыми проблемами клуба. «Лион», вышедший в 1/8 финала Лиги Европы с 6-го места в таблице общего этапа, могли не допустить к дальнейшему участию в турнире.

« В д е к а б р е 2 0 2 4 г о д а П е р в а я п а л а т а О р г а н а ф и н а н с о в о г о к о н т р о л я к л у б о в ( C F C B ) у с т а н о в и л а , ч т о ф и н а н с о в а я о т ч е т н о с т ь « Л и о н а » з а 2 0 2 4 г о д н е с о о т в е т с т в о в а л а ф у н д а м е н т а л ь н о м у п р и н ц и п у н е п р е р ы в н о с т и б и з н е с а . В с в я з и с э т и м б ы л о п р и н я т о р е ш е н и е и с к л ю ч и т ь « Л и о н » и з к л у б н ы х с о р е в н о в а н и й У Е Ф А в с е з о н е - 2 0 2 4 / 2 5 , е с л и к л у б д о 3 0 я н в а р я 2 0 2 5 г о д а н е п р е д о с т а в и т о т ч е т н о с т ь , с о п р о в о ж д а е м у ю а у д и т о р с к и м з а к л ю ч е н и е м б е з к а к и х - л и б о о г о в о р о к , к а с а ю щ и х с я н е п р е р ы в н о с т и о п е р а ц и й . « Л и о н » п р и н я л н е о б х о д и м ы е м е р ы и в ы п о л н и л п о с т а в л е н н ы е у с л о в и я в у к а з а н н ы й с р о к . В р е з у л ь т а т е П е р в а я п а л а т а C B F C р е ш и л а н е п р и м е н я т ь у с л о в н у ю д и с к в а л и ф и к а ц и ю . Д а л е е б у д е т п р о в е д е н т щ а т е л ь н ы й м о н и т о р и н г с о б л ю д е н и я « Л и о н о м » т р е б о в а н и й к ф и н а н с о в о й у с т о й ч и в о с т и в с о о т в е т с т в и и с П р а в и л а м и л и ц е н з и р о в а н и я к л у б о в У Е Ф А и ф и н а н с о в о й у с т о й ч и в о с т и » , – г о в о р и т с я в з а я в л е н и и У Е Ф А .

L’Equipe отмечает, что «Лион» может столкнуться с новыми санкциями от УЕФА в конце сезона, если финансовое положение клуба не продолжит улучшаться.

Напомним, в ноябре стало известно, что «Лиону» грозит исключение из Лиги 1 из-за долга в 505,1 млн евро, если семикратные чемпионы Франции не исправят ситуацию к лету.