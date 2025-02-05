Как они здесь оказались? 11 самых неожиданных трансферов зимы

Новый защитник «Сити» не так давно играл в чемпионате Беларуси, запасной «Ньюкасла» – теперь в «Юве», а пара топ-игроков уехала в Турцию.

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Зимнее трансферное окно 2025 года в топ-5 лигах Европы получилось весёлым. Да и вне главных чемпионатов случились любопытные переходы. Мы же выбрали самые неожиданные сделки. Признавайтесь, какой трансфер удивил вас сильнее других?

Джон Дуран: «Астон Вилла» → «Аль-Наср» (€ 77 млн)

Перспективный форвард «Астон Виллы» укатил в Саудовскую Аравию в 21 год. В 2023-м тогда ещё полузащитник «Реала» Тони Кроос написал «стыдно» в комментариях под новостью о трансфере 21-летнего Габриэля Вейги в саудовский «Аль-Ахли». Наверняка немец примерно также отреагировал и на решение Дурана. А вот «Астон Вилла» вряд ли расстроилась из-за расставания: клуб получил € 77 млн (и € 13 млн бонусами) от «Аль-Насра» плюс арендовал Маркуса Рашфорда и Марко Асенсио. Дуран же получил зарплату более чем в € 20 млн за год. Да и ещё будет время на возвращение в европейские топ-лиги. Сейчас же колумбиец обеспечит себя до конца жизни.

Альваро Мората: «Милан» → «Галатасарай» (аренда за € 6 млн)

Путешествие Альваро Мораты по европейским клубам продолжается. Летом 2024-го он переехал в «Милан» в статусе победителя Евро. Но третий заход Альваро в Италию не получился: форвард мало забивал (шесть голов в 25 встречах), не построил хороших отношений с новым тренером команды Сержиу Консейсау плюс возникли проблемы в отношениях с супругой. Логичный исход – аренда: Альваро подобрал «Галатасарай». Морату взяли в аренду до конца января 2026-го с опциями продления до конца сезона и выкупа. Мало шансов, что 32-летний форвард вернётся в «Милан». Сейчас же он составит мощную пару форвардов в Стамбуле с Виктором Осимхеном.

Ллойд Келли: «Ньюкасл» → «Ювентус» (аренда)

Сделка в духе перехода французского защитника Жюльена Фобера из «Вест Хэма» в мадридский «Реал» в 2009-м. «Ньюкасл» подписал защитника Ллойда Келли в статусе свободного агента летом 2024 года. За полгода он не стал игроком основы, а теперь отправился в «Ювентус». Как так? Хороший вопрос. Ещё интереснее, что туринцы включили в соглашение пункт обязательного выкупа аж за € 15 млн плюс бонусы. Видимо, спортивный блок «Ювентуса» знает что-то секретное об игровых качествах Келли.

В 2023 году Асенсио перебирался из мадридского «Реала» в «ПСЖ» с надеждой стать лидером во французском гранде. Не вышло. Марко частенько выходил на поле, однако ключевым футболистом не стал. А в сезоне-2024/2025 провёл на поле всего 755 минут. Хорошим вариантом стала аренда. Немного неожиданно, что выбор испанца пал на «Астон Виллу». Бирмингемцы договорились о сделке с «ПСЖ» всего за пару дней. Асенсио арендован до конца сезона-2024/2025 без права выкупа. Но если Марко зажжёт в АПЛ, то наверняка «Астон Вилла» пойдёт за полноценным трансфером. Вряд ли «ПСЖ» станет удерживать возрастного игрока.

Ещё одна крутая сделка от «Астон Виллы». Осенью об этом было странно подумать. А в итоге Рашфорд поссорился с тренером «Манчестер Юнайтед» Рубеном Аморимом, после чего форварда вывели из состава. Клуб искал Маркусу вариант с продолжением карьеры. СМИ приближали аренду англичанина в «Барселону», сам Рашфорд также планировал переезд в Испанию. Однако у каталонцев не оказалось ресурсов для осуществления сделки. И тут включилась «Астон Вилла». За несколько дней она договорилась об аренде с «МЮ» и Рашфордом. Инсайдер Фабрицио Романо отметил, что в соглашение включено право выкупа за € 48 млн. Пока что непривычно видеть Маркуса в форме «Астон Виллы». Впервые за карьеру он оказался вне «МЮ».

Чемпион Европы — 2020 лучшую часть карьеры провёл в «Торино». По прошествии времени очевидно: зря Белотти перебрался в «Рому» в 2022 году. После этого Андреа уже не отличался стабильной игрой. В Риме форвард потух, а перезагрузиться не помогли ни аренда в «Фиорентину», ни трансфер в «Комо» в 2024-м. Теперь Белотти едет в Португалию. Неожиданно, но за 31-летним итальянцем пришла «Бенфика». Лиссабонцы арендовали Андреа до конца сезона-2024/2025. Последний шанс для нападающего на перезапуск карьеры на топ-уровне. И на ещё один трофей.

За последние годы «Манчестер Юнайтед» приучил, что клуб хватает всё сияющее. Защитник «Лечче» Патрик Доргу проводит классный сезон, но горячих обсуждений не вызывал. Тем удивительнее, что «МЮ» купил не хайпового футболиста за € 60 млн, а потратил € 30 млн на игрока из аутсайдера Серии А. В случае успешного выступления Доргу в АПЛ, «Лечче» получит ещё € 5 млн бонусами. Патрик подписал контракт с «МЮ» до лета 2030-го. Так тренер манкунианцев Рубен Аморим начинает строительство собственной команды.

Матис Тель: «Бавария» → «Тоттенхэм» (аренда)

Матис Тель раскрутил мини-сагу вокруг своего будущего. В конце января форвард «Баварии» принял решение об уходе из клуба. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что игроком ещё в начале 2025-го интересовался «Челси». Позже присоединились «Арсенал», «МЮ» и «Тоттенхэм». Сам Тель склонялся к варианту с Манчестером. Хотя самым настойчивым был «Тоттенхэм», предложивший за француза € 60 млн. Однако эта идея сначала не сильно привлекала форварда.

Но в дедлайн Тель передумал и согласился на переход в лондонский клуб. Решающую роль сыграл разговор с тренером лондонцев Постекоглу. Настолько, что Тель снова отмёл вариант с «Челси» перед вылетом в Лондон. «Бавария» и «Тоттенхэм» находятся в хороших отношениях и легко договорились об аренде (а вот с «МЮ» переговоры у Мюнхена не задались): инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что лондонцы заплатят за неё € 10 млн плюс покроют зарплату Матиса. Также в соглашении предусмотрено право выкупа 19-летнего игрока за € 60 млн.

Абдукодир Хусанов: «Ланс» → «Манчестер Сити» (€ 40 млн)

Карьера 20-летнего узбекистанца развивается стремительно. Ещё в 2023 году он играл в чемпионате Беларуси за «Энергетик-БГУ», а уже в январе 2025-го оказался в одном из лучших клубов мира. «Манчестер Сити» привлекла игра Хусанова за французский «Ланс». Англичане опередили другие клубы и забрали перспективного защитника к себе за € 40 млн. Всё получилось очень стремительно. Абдукодир стал первым узбекистанцем в истории АПЛ. В дебютном матче с «Челси» (3:1) защитник сыграл не очень удачно: «привёз» гол, получил жёлтую карточку и был заменён. Но в «Манчестер Сити» рассчитывают на долгосрочную перспективу.

«Манчестер Сити» в январе не только покупал. Клуб расстался с одним из главных футболистов последних 10 лет – Кайлом Уокером. Защитник сам обратился к Пепу Гвардиоле с просьбой отпустить его. Нынешний сезон Уокер проваливал: возможно, англичанин винил себя в неудачах команды. Но расставание всё равно получилось внезапным и неожиданным. Тем любопытнее, что пунктом назначения Уокер выбрал «Милан». В нынешнем сезоне миланцы также испытывают проблемы. Ситуация не сильно лучше, чем в Манчестере. Однако Кайл перебрался в гранд Серии А в аренду до конца сезона. В соглашении предусмотрено право выкупа 34-летнего защитника.

Милан Шкриньяр: «ПСЖ» → «Фенербахче» (аренда)

Милан Шкриньяр пришёл в «ПСЖ» летом 2023-го вместе с тренером Луисом Энрике. Словак проиграл конкуренцию другим защитникам, да и испанец на него не сильно рассчитывал. В нынешнем сезоне Шкриньяр провёл на поле всего 381 минуту. 29 лет – смешной возраст для центрального защитника. Поэтому Милан отправился за игровой практикой. И выбрал неожиданное направление – Турцию. Игрока арендовал «Фенербахче» Жозе Моуринью до конца сезона-2024/2025. Ещё один топ-трансфер от стамбульских грандов. Немного неожиданно видеть крутейшего защитника в идеальном возрасте вне топ-5 лиг.