Булыкин назвал Роналду совершенным спортсменом

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин назвал нападающего «Аль‑Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду совершенным спортсменом.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча» и пятикратный победитель Лиги чемпионов. Вместе со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2018/19). В среду, 5 февраля, Роналду исполнилось 40 лет.