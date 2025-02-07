Булыкин назвал Роналду совершенным спортсменом

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин назвал нападающего «Аль‑Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду совершенным спортсменом.
Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча» и пятикратный победитель Лиги чемпионов. Вместе со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2018/19). В среду, 5 февраля, Роналду исполнилось 40 лет.
— Играл против Криштиану и понял, что он — игрок высочайшего уровня! Он и бежит, и бьет головой, и двумя ногами. Я считаю, что Роналду — не просто великий футболист, но и совершенный спортсмен. То, как он готовится к матчам, восстанавливается после матчей, не только сохраняя, но и приумножая те данные, которые ему достались от природы, восхищает. Один из лучших в истории. Не зря выиграл пять «Золотых мячей». Думаю, что он сильнейший в истории наравне с Лионелем Месси, — цитирует Булыкина «РБ Спорт».