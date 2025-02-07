Агент: «Зенит» полностью попал в зависимость от Бразилии

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ трансферные трудности «Зенита».

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Вчера, 6 февраля, стало известно, что бразильский «Фламенго» отказался продавать в «Зенит» защитника Уэсли за 30+8 миллионов евро и полузащитника Жерсона за 35 миллионов евро.

– Могут ли отказы «Фламенго» повлиять на трансферную политику клуба? Например, «Зенит» перестанет концентрироваться на южноамериканском рынке?

– Вы уверены, что «Зенит» предлагал по 30 миллионов за игроков? Я в этом не уверен. Я думаю, что «Зенит» уже сам запутался, какие бразильцы и насколько им принадлежат. Петербуржцы полностью попали в зависимость от Бразилии, к сожалению. Никогда не надо зависеть от одной страны.

Когда-то в «Зенит» приходил бразилец Халк. Он, безусловно, очень хороший футболист. Тогда же состав клуба пополнил бельгиец Витсель. Сейчас пошел крен только на латиноамериканцев. Вот эти отговорки, что сейчас санкции – это полная ерунда. Артида, бывший тренер Барселоны, то есть не тренер какого-то третьеразрядного клуба из Казахстана. Он тренирует «Химки», и это супертренер. Некоторые ездят в Англию, чтобы посмотреть, как работает Гвардиола. Я считаю, что такие стажировки должны быть в «Химках». Не надо никуда ездить, можно у нас посмотреть за тренировочным процессом. Тренер высокого уровня сам приехал в Москву. Или защитник «Химок» Дани Фернандес. Он испанец, который приехал и играет в России. Ничего страшного нет. Я к чему хочу сказать? Футбол вне политики.

Я считаю огромной ошибкой, что «Зенит» хочет сделать копию «Шахтера» 2002 или 2005 годов.

– Почему это плохо?

– Потому что сейчас футбол уже изменился. Чемпионаты мира показывают, что бразильцы уже забыли, когда они даже попадали в тройку по итогам мундиаля. Они вылетают в четвертьфиналах. Потому что сегодня футбол, вот этот «дыр-дыр», он не проходит. А если жестко и плотно против них играть, они теряются. То, что мы видим у «Зенита». Так это «Зенит», у которого вообще нет проблем. «Зенит» – это, можно сказать, «Роллс-Ройс» в мире РПЛ. В лучшем случае «Спартак» тянет на «Мерседес», скорее ближе к «Майбаху». Что касается «Краснодара», то Галицкий собирает команду из любви к футболу.

Да, «Зенит» привез бразильца Малкова, возможно, потратив на него 45 миллионов. Это огромные деньги, который Малком не стоит. Но он давал результат. Однако Малкома брали не в Бразилии, а в «Барселоне». И не важно, что он там не играл, а сидел на скамейке.

Также очень хорошо себя проявили Вендел и Бариус. Потом один уйдет, другого бразильца поменяли... Тут я уже запутался. В «Зените» как на рынке в Турции: «Вам два таких, нам три таких». «Зенит» – клуб, который все время обманывают. Уровень этих бразильских игроков становится все ниже и ниже. Сейчас еще уйдет Вендел. Он – единственный, кто из этой бригады вообще реальный футболист. Хороший. Бариус мне вообще охренительно нравился, но сейчас он что-то подсдулся. Может у него настроения нет или уже устал выигрывать чемпионство. Но Бариус уже не тот. Все смеялись над Соболевым, а он еще будет лидером «Зенита». Почему? Потому что бразильцы – карнавальщики и гуляльщики. У них такой принцип: захотел – приехал, захотел – не приехал,. Могут просто сказать: «Я хочу уйти». Или просто не будут приезжать. Похожая ситуация с Бителло в «Динамо». И какой смысл держать таких футболистов? – заключил Селюк.