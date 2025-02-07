Главный тренер отстранил футболиста «Турана» за приставания к девушке

Главный тренер азербайджанского клуба «Туран» Курбан Бердыев отстранил футболиста Нахида Алиева от работы с командой за приставания к девушке, сообщает Sputnik Азербайджан.

© ФК «Динамо» (Махачкала)

Молодой игрок «Турана» Нахид Алиев, находившийся вместе с командой в одном из отелей в Баку, пытался познакомиться с иностранкой, которая не ответила ему взаимностью. Несмотря на это, 18‑летний парень продолжал проявлять настойчивость, после чего девушка обратилась в службу безопасности отеля. В результате прибывшие на место происшествия представители клуба уладили конфликт.

Реакция Бердыева была жесткой: он не только исключил Алиева из основного состава, но и запретил ему тренироваться с резервной командой.

Алиев является племянником координатора футбольной академии «Турана» Эльтая Асланова.

Бердыеву 72 года, он возглавил «Туран» в июне 2024 года. Ранее он работал в «Рубине» с 2001‑го по 2013‑й и 2017–2019 годы. Под его руководством казанский клуб дважды выигрывал золото чемпионата России (2008, 2009) и завоевал Кубок страны (2011/12).