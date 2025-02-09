«До 2028 года допусков не будет»: Аршавин об отстранении России

Бывший футболист сборной России, заместитель генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита» Андрей Аршавин признался, что не верит в скорое возвращение сборной России и российских клубов на международную арену.

Его слова приводит ТАСС.

« Я д у м а ю , ч т о д о 2 0 2 8 г о д а н и к а к и х д о п у с к о в н е б у д е т . Ч т о к а с а е т с я е в р о к у б к о в , т о п о к а н е з а к о н ч и т с я в с я с и т у а ц и я , ф у т б о л н и г д е н е д о п у с т я т » , — з а я в и л о н .

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.