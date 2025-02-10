Российского футболиста могут посадить за массовую драку с фанатами в Греции

Российскому футболисту ПАОКа из Салоников Магомеду Оздоеву грозит тюрьма в Греции. Причина — стычка с фанатами соперника, афинского АЕКа, на парковке после поражения в первом четвертьфинале Кубка Греции.

Почему случилась драка, и насколько активным было участие Оздоева?

19 декабря 2024 года в Афинах состоялся первый четвертьфинальный матч Кубка Греции между АЕКом и ПАОКом. АЕК выиграл со счетом 1:0. Взаимоотношения фанатов этих клубов можно описать как враждебные. Эта враждебность, умноженная на греческий темперамент, всегда делает матчи команд взрывоопасными. В этот раз, когда автобус ПАОКа покидал пределы стадионы, фанаты АЕКа показывали футболки своего клуба образца 2019 года. Это была отсылка к сезону 2018 года, когда АЕК стал чемпионом Греции, а руководство и фанаты ПАОКа считали, что титул был украден у них судьями.

Главный тренер ПАОКа Резван Луческу выскочил из автобуса и вступил в перепалку с провоцирующими фанатами. Подключились несколько игроков — Томаш Кендзера, Тайсон, Деян Ловрен, ранее игравший за «Зенит», и Оздоев. Как описывают дальнейшее развитие событий некоторые греческие СМИ, началась массовая потасовка. Но из видео с места событий можно сделать вывод, что футболисты и фанаты потолкались, но разгореться драке не давали сотрудники греческой полиции.

Т а м н е б ы л о д р а к и , н и к т о н и к о г о н е у д а р и л , п р о с т о п о т о л к а л и с ь . И г р о к и в с т у п и л и с ь з а с в о е г о т р е н е р а Мустафа Оздоев отец Магомеда Оздоева

Что грозит игрокам ПАОКа, участвовавшим в драке?

Изначально стало известно, что главного тренера ПАОКа Луческу и его помощников, которые вышли из автобуса первыми, дисквалифицировали на четыре месяца и оштрафовали на 15 тысяч евро, к клубу тоже применили санкции, наложив штраф в размере 30 тысяч евро. Позднее появилась информация, что и четыре футболиста, в числе которых Оздоев, получили десятиматчевую дисквалификацию и угрозу уголовного преследования. Наиболее строгой мерой наказания по данному делу называют три месяца тюрьмы, но в греческих СМИ не считают, что ситуация примет такой оборот. Речь скорее идет лишь об увеличении чисто футбольной дисквалификации.

Примечательно, что проблемы у футболистов начались спустя несколько матчей после инцидента. До этого они успели выйти на поле в нескольких встречах, в том числе сыграть вничью в ответном поединке с АЕКом и вылететь из Кубка Греции. Руководство ПАОКа заявляет, что клуб будет обжаловать все решения по дисквалификациям и добиваться их отмены или хотя бы сокращения.

Д и с ц и п л и н а р н ы й к о м и т е т , с т а в о б р а з ц о м п е р с о н а л ь н ы х н а п а д о к , п ы т а е т с я у н и ч т о ж и т ь П А О К , о т с т р а н я я г л а в н о г о т р е н е р а о т у ч а с т и я в м а т ч а х п о ч т и д о к о н ц а с е з о н а . Э т о н а к а з а н и е д а ж е б л и з к о н е с о п о с т а в и м о с н а к а з а н и я м и н а ш и х с о п е р н и к о в з а и з б и е н и е п о л и ц е й с к и х и л и д е м о н с т р а ц и ю г е н и т а л и й н а т р и б у н а х обращение ПАОКа в дисциплинарный комитет

По последним данным, уголовное дело все-таки возбуждено, но не против отдельных игроков, а против ПАОКа в целом. В заявлении клуба говорится о том, что к Оздоеву и остальным участвовавшим в драке футболистам не будет применено дополнительных дисциплинарных взысканий. Отметим, что в ПАОКе играет еще один россиянин Федор Чалов. Но он в потасовке участия не принимал.

Как на случившееся отреагировал сам Оздоев?

Ситуацию впервые прокомментировал сам Оздоев.

« Н а п о д з е м н о й п а р к о в к е п р и в ы е з д е с о с т а д и о н а н а с п о д ж и д а л и ф а н а т ы А Е К а . О н и р а з м а х и в а л и б а н н е р а м и и п о к а з ы в а л и с р е д н и е п а л ь ц ы . Н а ш а в т о б у с о с т а н о в и л с я . И з н е г о в ы ш е л Л у ч е с к у , а з а н и м и в с я к о м а н д а . О д н а к о н и к а к о й д р а к и н е б ы л о , н и к т о н и к о г о н е б и л . И с т о р и я в ы с о с а н а и з п а л ь ц а » , — з а я в и л ф у т б о л и с т .

Он также добавил, что все началось с того, что после игры в раздевалку ПАОКа зашел президент АЕКа Евангелос Асланидис и начал оскорбительно высказываться в адрес тренера соперников.

Оздоев выступает в Греции с августа 2023 года. В ПАОК он перешел из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». Ранее полузащитник выступал за команды Российской премьер-лиги «Локомотив», «Рубин», «Терек» и «Зенит». В ПАОКе Оздоева можно назвать твердым игроком основы, в отличии от Чалова, который часто выходит только на замену. В нынешнем сезоне 32-летний Оздоев провел в составе клуба 33 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.