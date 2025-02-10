Хавбек ЦСКА Глебов получил серьёзную травму в матче с «Краснодаром»

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов не смог доиграть матч за третье место Зимнего Кубка РПЛ. Хавбек был вынужден покинуть поле на 92-й минуте из-за травмы, полученной в борьбе с Юрием Газинским.

© пресс-служба ПФК ЦСКА

После того, как футболист «Краснодара» наступил на ногу игроку ЦСКА, Глебов упал на газон и не смог самостоятельно подняться даже после того, как медицинский штаб оказал ему память. В итоге хавбека увезли с поля стадиона на электрокаре.

Напомним, «Краснодар» победил ЦСКА со счётом 2:1 в матче за третье место на Зимнем Кубке РПЛ.