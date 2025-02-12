Черчесов удивил венгров тем, сколько зарабатывал в «Ференцвароше»

Российский тренер Станислав Черчесов в прошлые выходные посетил в Венгрии матч лидеров местной высшей лиги, где его бывший клуб «Ференцварош» проиграл главному преследователю - «Пушкаш Академии».

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После матча бывший тренер сборной России и Казахстана дал интерью местному изданию Nemzeti Sport. «Спорт День за Днем» приводит самое интересное.

Как оказался в Венгрии

- Я был дома в Москве, просматривал программу венгерского чемпионата на выходные, увидел, что «фради» играет в гостях у «Пушкаш Академии, и через десять минут у нас уже были билеты на самолет. Мы с женой и так планировали поездку в Инсбрук, чтобы навестить друзей, заодно и решили заехать в Венгрию.

Каким увидел «Ференцварош»

- Игра была не очень хорошей. Через пять минут после начала я сказал тем, кто сидел рядом, что, к сожалению, «фради» сегодня не победит. Я не увидел в игроках того огня, который необходим в таких дерби. Прекрасно знаю, насколько сложно играть против

«Пушкаш Академи». Но в этот раз был на трибуне, как болельщик «фради» и, понятно, переживал за результат. При этом у «Ференцвароша» невероятно сильная скамейка запасных. С такой командой они обязаны снова стать чемпионами в этом году.

Как изменился «Ференцварош» после ухода Черчесова?

- С момента моего ухода с командой работали четыре главных тренера: Чаба Мате, Деян Станкович, Паскаль Янсен и теперь Робби Кин. Из игроков, вышедших на поле в воскресенье, Ибрагим Сиссе и Адама Траоре были ключевыми игроками при мне, а Алекса Тота я перевел в первую команду. А первый матч Мохаммеда Абу Фани совпал с моим последним.

Как «Ференцварош» проиграл фарерскому «Клаксуику» 0:3?

- Возможно, только Бог знает, почему так должно было случиться. Всевышний одной рукой забирает, а другой – дает.

Как встретился с бывшим президентом «Ференцвароша»

- Он подошел ко мне, мы поприветствовали друг друга и обнялись. Мне также было приятно, когда я стоял на террасе, наблюдая за разминкой, и мои бывшие коллеги из тренерского штаба улыбались и махали мне. Хотя это была наша первая личная встреча с президентом Кубатовым с момента расставания, мы не сказали ни слова о причинах моего ухода. Президент тогда озвучил свое решение, и я его просто принял.

Каким тренером Черчесов был в Венгрии

- Я сразу понял, что мне придется подавить свое эго и показать совершенно другую сторону себя, не такую, как в России. Мои ассистенты это видели. Если бы я вел себя так же, как в других клубах, меня бы не поняли и уволили через неделю. В России мне приходилось быть требовательным.

Какими достижениями в Венгрии гордится

- Всеми тремя трофеями, выходом в плей-офф Лиги Европы, который принес клубу первую весеннюю стадию еврокубков за 50 лет. Это незабываемо. Но выделю и два матча - победу над «Слованом» 4:1 в Братиславе, разгром «Уйпешта» 6:0. Эти матчи вошли в историю «фради», как важные победы над основными конкурентами.

Как изменился «Ференцварош» после ухода Черчесова?

- С момента моего ухода с командой работали четыре главных тренера: Чаба Мате, Деян Станкович, Паскаль Янсен и теперь Робби Кин. Из игроков, вышедших на поле в воскресенье, Ибрагим Сиссе и Адама Траоре были ключевыми игроками при мне, а Алекса Тота я перевел в первую команду. А первый матч Мохаммеда Абу Фани совпал с моим последним.

Сколько зарабатывал в Венгрии и Казахстане

- Меня сватали в «Трабзонспор», московские клубы, в том числе в «Спартак». Ходили разговоры о сборной Турции, было предложение из Саудовской Аравии, от которого 99 из 100 человек не отказались бы. Но тренер - не мешок картошки, нельзя просто так заплатить и назначить. Если что-то не так, за работу не берусь. Оглядываясь назад, могу сказать, что в Венгрии я зарабатывал меньше, чем во всех местах, где работал, В Казахстане в том числе. В сборной России я получил за важный результат на чемпионате мира больше, чем за все три титула в «Ференцвароше». Так что, надеюсь, болельщики понимают, что я был в Венгрии не ради денег.

Могли ли уволить до ЧМ-2018?

- Да. Более того, уже даже звучали имена кандидатов. Во время товарищеского матча против Бельгии в Сочи мы проигрывали 1:3 в перерыве, и я сказал себе: «Не может быть, чтобы это был мой последний матч!». Встряхнул команду, и на 92-й минуте Александр Бухаров сравнял счет. Перед турниром я настоял на матчах с самыми сильными сборными мира. Естественно, выиграть у них было крайне сложно. Мы сыграли с Бельгией, Испанией, Францией, Аргентиной и Бразилией, и я сознательно выбрал таких соперников, чтобы команда была готова к ЧМ. Меня постоянно критиковали. Вызывали ли в Кремль? Нет, общение с президентом Путиным было только во время чемпионата мира.

В чем секрет успеха со сборной России?

- Я строил команду, а не полагался на звезд. Приходилось принимать непопулярные решения. Все зависит от атмосферы в раздевалке. На ЧМ мы провели вместе 58 дней, и без командного духа достичь успеха было невозможно. А оно того стоил - праздновали 150 миллионов россиян. После чемпионата мира я не мог выйти на улицу – если я показывался, меня тут же окружали, обнимали, кто-то однажды даже на колени упал. Это была невероятная любовь к сборной. Когда пригласили в Кремль для награждения, я поинтересовался - меня одного зовут, или всю команду? Это был наш общий успех. Через какое-то время перезвонили из Администрации и уточнили, что зовут всю сборную.

Что случилось в Казахстане?

- Сразу после назначения я сказал, что нужно строить новую команду. В Лиге Наций у нас были Норвегия, Австрия и Словения – и, как и перед ЧМ-2018, когда точно так же шла отстройка сборной к важным матчам, я радовался, что есть сильные соперники. Мы проиграли несколько матчей, но я за это время поменял систему и ввел в состав четырех молодых игроков. Однако новый президент Федерации не захотел ждать и решил в пользу другого тренера, что в футболе - естественный процесс.