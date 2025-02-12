Названа причина разгромного поражения «Спартака» от «Зенита»

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Сочнов поделился размышлениями о причинах, из-за которых красно-белые разгромно проиграли петербургскому «Зениту» в финале Зимнего Кубка РПЛ. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

« З а м е т и л , ч т о к р а с н о - б е л ы е с к о в а н н о с е б я ч у в с т в о в а л и н а п о л е . Т о л и н а г р у з к а с к а з а л а с ь , н е з н а ю . В п р е д ы д у щ и х м а т ч а х т у р н и р а «Спартак» был легкий. У него все получалось. Здесь вообще было все наоборот. Плюс элементарные, детские ошибки во всех трех пропущенных мячах. То ли ребята были перегруженные, потому что «Зенит» выглядел легче», — заявил он.

Матч завершился с результатом 3:0. Счет в поединке открыл Луис Энирке на 16-й минуте игры, для него этот гол стал дебютным за клуб. На 28-й минуте ворота соперника поразил Вендел, а окончательный результат установил Маттео Кассьерра через четыре минуты.

«Спартак» доигрывал матч в меньшинстве. На 67-й минуте вторую желтую карточку получил Кристофер Мартинс.

Поединок прошел на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у подопечных Деяна Станковича 37 очков.