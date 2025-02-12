Стало известно, почему трансфер Илича в «Спартак» может сорваться

Стало известно, почему трансфер Ивана Илича в «Спартак» может сорваться.

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Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил: «Не думаю, что Илич приедет. Тем не менее наш скаутинг работает, у нас очень большой список потенциальных новичков, среди которых был и Илич». Президент «Торино» Урбано Кайро отметил, что в переговорах с красно-белыми «есть сложности».

По информации Sport24, одной из причин возможного срыва трансфера являются проблемы с переводом средств со стороны российского клуба.

Также задержка в подписании связана с неудовлетворительными результатами медосмотров, которые Илич прошел в Барселоне и Москве. По прогнозам врачей серб не сможет набрать нужные кондиции до возобновления сезона, а Станкович рассчитывает на игрока уже в первой игре после зимней паузы.

Красно-белые размышляют, стоит ли им подписывать игрока. Решение будет принято до конца недели. Вопрос с переводом денег тоже решается.

Сам футболист находится в Турине и ждет ответа от москвичей. Если последние детали сделки не будут согласованы до воскресенья-понедельника, хавбек останется в «Торино».