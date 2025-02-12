«Ростов» похвалили за последовательную подготовку к возобновлению сезона

Выступление «Ростова» на товарищеском Зимнем кубке показало, что у команды есть запас, чтобы лучше подготовиться к возобновлению сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал бывший главный тренер ростовчан Сергей Балахнин.

« С е р ь е з н у ю о ц е н к у э т и м м а т ч а м д а в а т ь н е н а д о , н о о п р е д е л е н н ы е в ы в о д ы с т о и т д е л а т ь и к о м а н д е , и б о л е л ь щ и к а м . « Р о с т о в » ш е л п о с т у п а т е л ь н о , п р о и г р а л п е р в ы е д в а м а т ч а — н о э т о н е б ы л и я в н ы е п р о и г р ы ш и п р и д о с т а т о ч н о х о р о ш е й и г р е . М а т ч с « Д и н а м о » б ы л о ч е н ь к а ч е с т в е н н ы м , н а м о й в з г л я д . «Динамо» практически ничего не смогло противопоставить «Ростову» и в первом, и во втором тайме, и уступало во всех компонентах. «Ростов» шел постепенно, с повышением и тактического состояния, и функционального, и психологического. И это хорошо. На пик формы выходить рано, есть запас, чтобы еще лучше подойти к сезону», — считает Балахнин.

«Ростов» на Зимнем кубке занял пятое место. Подопечные Валерия Карпина проиграли ЦСКА 0:1 и «Зениту» 1:2, но затем разгромили московское «Динамо». В турнирной таблице РПЛ ростовчане после 18 туров занимают седьмое место, набрав 26 очков.