Неймар после 1:2 «Сантоса» от «Коринтианса»: «Мяч очень плох, при всем уважении к поставщику. Его необходимо усовершенствовать»
Неймар пожаловался на качество мячей в Лиге Паулиста после поражения «Сантоса».
В 9-м туре Лиги Паулиста «Сантос» уступил «Коринтиансу» со счетом 1:2. Неймар вышел в стартовом составе и отыграл 68 минут, не отметившись результативными действиями.
«При всем уважении к поставщикам мячей Penalty, мяч необходимо усовершенствовать. Об этом уже говорил Филипе Луис (тренер «Фламенго» – Спортс’’), и я с ним согласен. Этот мяч действительно плох. Его нужно еще немного улучшить», – сказал Неймар в интервью Record.