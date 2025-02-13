Неймар пожаловался на качество мячей в Лиге Паулиста после поражения «Сантоса».

В 9-м туре Лиги Паулиста «Сантос» уступил «Коринтиансу» со счетом 1:2. Неймар вышел в стартовом составе и отыграл 68 минут, не отметившись результативными действиями.