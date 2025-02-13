Что стало с командами-сенсациями прошлого сезона?

Лучше всех себя чувствует «Байер».

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В нынешнем сезоне в европейском топ-футболе всех удивляет разве что «Ноттингем Форест». В предыдущем команд-сенсаций набралось куда больше. Кто-то из них и сейчас держит марку, кто-то — откатился до былого уровня.

«Брест»

В сезоне-2023/2024: третье место в Лиге 1

В сезоне-2024/2025: восьмое место в Лиге 1, 18-е — на общем этапе ЛЧ

Одна из беднейших команд Лиги 1 внезапно залетела в тройку лучших и спродюсировала множество шуток про «белорусский клуб» в ЛЧ. 13 матчей без поражений в чемпионате с ноября по март — такое и грандам выдать непросто, что уж говорить про скромняг из «Бреста».

Перед этим сезоном клуб лишился нескольких ведущих футболистов: Жереми Ле Дуарон теперь в «Палермо», Мартин Сатриано — в «Лансе», Лилиан Брассье уезжал в «Марсель», но уже укатил в «Ренн». Да и закупился летом «Брест» всего на € 12 млн. От ещё одного попадания в главный еврокубок клуб теперь действительно далёк, зато цепляется за другой вариант, выйдя в четвертьфинал Кубка и, главное, пошумел в Лиге чемпионов: четыре победы на общем этапе стали гарантом попадания в стыки. Там, правда, «ПСЖ» разгромом в первом же матче практически завершил сказку.

«Болонья»

В сезоне-2023/2024: пятое место в Серии А

В сезоне-2024/2025: восьмое место в Серии А, 28-е — на общем этапе ЛЧ

На финише предыдущего сезона клуб поразил ничейный вирус имени «Сатурна» Владимира Вайсса, тем не менее в ЛЧ команда за счёт гениального февральско-мартовского отрезка с восемью победами в девяти матчах попала. Помогли в том числе расширение количества участников главного еврокубка и дополнительная квота для Италии.

Летних потерь у «Болоньи» хватало: Джошуа Зиркзее («МЮ»), Риккардо Калафьори («Арсенал») и Виктор Кристиансен («Лестер») перебрались в АПЛ, Алексис Салемакерс — в «Рому», Марко Арнаутович — окончательно в «Интер» (до этого был в аренде). Ну и главное, конечно, — это расставание с пошедшим на повышение в «Ювентус» тренером Тьяго Моттой. Это принесло в казну клуба аж € 103,5 млн. На закупку потратили меньше половины от этой суммы. Тем не менее зацепиться за то же пятое место вполне реально: «Ювентус» по потерянным опережает «Болонью» всего на два очка. Плюс есть выход в полуфинал Кубка Италии. В ЛЧ, впрочем, случился провал: только одна победа в восьми турах и досрочный вылет.

«Жирона»

В сезоне-2023/2024: третье место в Ла Лиге

В сезоне-2024/2025: восьмое место в Ла Лиге, 33-е — на общем этапе ЛЧ

Всего одно поражение за 23 тура, преследование «Реала» и отрыв от «Барселоны» с «Атлетико» — таковы были реалии «Жироны» к началу февраля 2024-го. Дальше её выступления стали неровными, и всё же в топ-3 каталонцы прорвались. Дважды за сезон обыграть соседей из «Барсы» — дорогого стоит.

Как и «Болонья» с «Брестом», их «коллега» из Испании занимает сейчас восьмую строчку. Говоря языком покера, у нас сет. В случае «Жироны» это также было ожидаемо: игроком «Ромы» стал лучший бомбардир Ла Лиги Артём Довбик, Савио забрал «Манчестер Сити», Яна Коуто — дортмундская «Боруссия», Эрика Гарсию — «Барса», его однофамильца Алеша — «Байер». Новички и близко не выдают тот же феноменальный уровень. Семь поражений на общем этапе ЛЧ это подтверждают.

«Байер»

В сезоне-2023/2024: первое место в Бундеслиге

В сезоне-2024/2025: второе место в Бундеслиге, шестое — на общем этапе ЛЧ

«Байер» куда более именит, нежели четыре предыдущие команды. Попадание в топ-3 для него максимально привычно. Но вот чемпионство — вообще нет. Ранее леверкузенцы не становились лучшими в Бундеслиге. Алонсо это исправил. Заодно забрав и Кубок Германии. Ни одного поражения при девяти ничьих во всех турнирах! Это вообще законно?! Так было до мая, пока в финале Лиги Европы «Байер» не попал на «Аталанту» – 0:3.

Было очевидно, что «Бавария» воспрянет и сделает всё для возвращения титула. Так и получается. Её леверкузенцы едва ли нагонят, тем не менее сами они создали солидный запас перед всеми остальными. Да и в Лиге чемпионов сверкнули, попав в топ-8 на общем этапе и напрямую пробившись в 1/8 финала. В копилку и выход в полуфинал Кубка с победой над той же «Баварией». Просто никто из лидеров не ушёл. Клуб только усилился.

«Штутгарт»

В сезоне-2023/2024: второе место в Бундеслиге

В сезоне-2024/2025: пятое место в Бундеслиге, 26-е — на общем этапе ЛЧ

А вот «Штутгарт» хорошенько подрастащили, что не могло не сказаться на результатах. Загибаем пальцы: Хироки Ито теперь в «Баварии» (правда, с лета мучится из-за травмы), Константинос Мавропанос — в «Вест Хэме», Вальдемар Антон и один из лучших страйкеров Бундеслиги Серу Гирасси — в дортмундской «Боруссии». Последний, кстати, сейчас лидирует в лигочемпионской гонке бомбардиров.

Голы Серу «швабам» ой как не помешали бы, потому что для выхода в плей-офф им не хватило всего лишь одного очка. Купленный за € 21 млн ему на замену Эрмедин Демирович забивает куда реже. И всё же «Штутгарт» не сломлен: как и «Байер», пробился в полуфинал Кубка Германии плюс всего на четыре очка отстаёт от идущего третьим в Бундеслиге «Айнтрахта». Годом ранее вообще опередили «Баварию», но и так — тоже неплохо.