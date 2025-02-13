«Реал Сосьедад» Захаряна выиграл в первом стыковом матче Лиги Европы

Испанский «Реал Сосьедад» одержал победу над датским «Мидтьюлланном» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча, которая состоялась на стадионе «МСХ Арена» в городе Хернинг, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Все мячи в этом матче были забиты в первом тайме: на 11-й минуте хавбек «Реала Сосьедад» Браим Мендес отличился с пенальти, а затем на 31-й минуте ассистировал японцу Такефусе Кубо. На 38-й минуте Адам Букса отыграл один мяч для датчан.

Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян провел матч на скамейке запасных.

Ответный матч состоится 20 февраля на стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.