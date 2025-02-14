«Химки» одержали победу над «Кайратом» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались подмосковные «Химки» и алма-атинский «Кайрат» (Казахстан). Игра прошла на тренировочном поле отеля «Риксос Премиум» в Белеке (Турция). «Химки» обыграли «Кайрат» со счётом 2:0.

За «Химки» отличились защитник Даниэль Фернандес и нападающий Илья Садыгов.

После 18 туров РПЛ «Химки» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице. «Кайрат» занял первое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана после завершения сезона.

18 февраля «Химки» сыграют товарищеский матч с «КАМАЗом», а 22 февраля — с «Пари Нижний Новгород».

2 марта «Химки» проведут встречу с воронежским «Факелом» в рамках 19-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.