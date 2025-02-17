Клубы из России и Китая вошли в Тихоокеанскую футбольную конфедерацию

Футбольные клубы из Китая и России объединились в Тихоокеанскую футбольную конфедерацию (Pacific Football Confederation). Об этом сообщает пресс-служба организации. Новая международная структура должна способствовать развитию спортивного сотрудничества двух стран.

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« С о т р у д н и ч е с т в о в о б л а с т и с п о р т а м е ж д у Р о с с и е й и К и т а е м р а з в и в а е т с я у с п е ш н о . Т е п е р ь и в с ф е р е д е т с к о - ю н о ш е с к о г о ф у т б о л а . Н а ш и с о в м е с т н ы е м е р о п р и я т и я д а д у т в о з м о ж н о с т ь ю н ы м с п о р т с м е н а м о б е и х с т р а н п р о д е м о н с т р и р о в а т ь с в о й п о т е н ц и а л , а т а к ж е у к р е п я т д р у ж б у и с о т р у д н и ч е с т в о м е ж д у Р о с с и е й и К и т а е м » – з а я в и л п р е д с е д а т е л ь и с п о л н и т е л ь н о г о к о м и т е т а Т и х о о к е а н с к о й ф у т б о л ь н о й к о н ф е д е р а ц и и В а н Ш и Ч и .

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия во всех международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.