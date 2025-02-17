Защитник перешел из «Урала» в «Ахмат»

Защитник Лео Гогличидзе продолжит карьеру в грозненском «Ахмате», сообщает пресс‑служба екатеринбургского «Урала».

© Матч ТВ

Подробности контракта 27‑летнего футболиста с грозненцами не уточняются.

Гогличидзе выступал за «Урал» с 2021 года на правах аренды, спустя год с игроком заключили полноценное соглашение. В составе команды Гогличидзе забил два мяча и сделал четыре голевые передачи в 82 матчах.

Ранее Гогличидзе выступал в РПЛ за «Краснодар», «Оренбург» и «Пари НН».

Сезон МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) возобновится 28 февраля.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.