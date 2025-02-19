Кузьмичев сравнил Карпина и Личку

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев поделился мнением об информации по возможному приглашению Валерия Карпина на должность главного тренера «Динамо».

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«Я считаю, что Карпин сильнее Лички. «Ростов» не имеет каких-то грандиозных финансовых вливаний в покупки игроков. Карпин умеет собирать команду из не очень дорогих футболистов, если смотреть по трансферам, и делать из них хороший коллектив, который сбалансированно играет как в атаке, так и в обороне», – приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Кузьмичев отметил, что «Оренбург», когда в нем работал Личка, здорово играл в атаку, но очень много пропускал и абсолютно то же самое сейчас происходит в «Динамо», где есть явные проблемы с игроками обороны, хотя по именам защитники довольно неплохого качества.

Кузьмичев также заявил, что «Динамо» не будет согласно на совмещение Карпиным должностей в клубе и в сборной России.

Личка занимает пост главного тренера «Динамо» с июня 2023 года. Ранее чешский специалист с 2020 года руководил «Оренбургом». Ранее появилась информация, что «Динамо» может не продлить контракт с Личкой, если команда не попадет в топ-3 по итогам РПЛ-2024/25. По информации агента Тимура Гурцкая, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть команду летом, а «Динамо» может рассмотреть его кандидатуру в случае ухода Лички.

После 18 туров текущего сезона чемпионата России «Динамо» набрало 35 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице.