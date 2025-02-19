Кузьмичев сравнил Карпина и Личку

Кузьмичев заявил, что как тренер Карпин сильнее Лички
Футбольный функционер Владимир Кузьмичев поделился мнением об информации по возможному приглашению Валерия Карпина на должность главного тренера «Динамо».
«Я считаю, что Карпин сильнее Лички. «Ростов» не имеет каких-то грандиозных финансовых вливаний в покупки игроков. Карпин умеет собирать команду из не очень дорогих футболистов, если смотреть по трансферам, и делать из них хороший коллектив, который сбалансированно играет как в атаке, так и в обороне», – приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».
Кузьмичев отметил, что «Оренбург», когда в нем работал Личка, здорово играл в атаку, но очень много пропускал и абсолютно то же самое сейчас происходит в «Динамо», где есть явные проблемы с игроками обороны, хотя по именам защитники довольно неплохого качества.
Кузьмичев также заявил, что «Динамо» не будет согласно на совмещение Карпиным должностей в клубе и в сборной России.
Личка занимает пост главного тренера «Динамо» с июня 2023 года. Ранее чешский специалист с 2020 года руководил «Оренбургом». Ранее появилась информация, что «Динамо» может не продлить контракт с Личкой, если команда не попадет в топ-3 по итогам РПЛ-2024/25. По информации агента Тимура Гурцкая, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть команду летом, а «Динамо» может рассмотреть его кандидатуру в случае ухода Лички.
После 18 туров текущего сезона чемпионата России «Динамо» набрало 35 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице.