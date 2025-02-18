«Пари НН» объявил об уходе 20‑летнего футболиста в софийскую «Славию»

Защитник нижегородского «Пари НН» Артем Варганов перешел в софийскую «Славию», сообщает пресс‑служба российского клуба.

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Нижегородский клуб сохранил за собой право обратного выкупа 20‑летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Варганов дебютировал за «Пари НН», сыграв два матча в Кубке России — против ЦСКА и «Краснодара».

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