«Локомотив» разгромил «Урал» в контрольном матче

Завершился товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 9:30 мск. Железнодорожники одержали разгромную победу со счётом 5:0.

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На восьмой минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв забил первый гол в матче. На 13-й минуте форвард Вадим Раков удвоил преимущество красно-зелёных. На 28-й минуте Владислав Сарвели забил третий гол в ворота «Урала». На 82-й минуте вингер Никита Салтыков сделал счёт 4:0. Пятый мяч был забит на 90+3-й минуте. Его автором стал Тимур Сулейманов.