Стало известно, с кем сыграет сборная России по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу проведет по два товарищеских матча с командами Омана и Ирана, сообщает пресс‑служба Российского футбольного союза (РФС).

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С 1 по 12 марта российская сборная проведет учебно‑тренировочные сборы в Маскате и Бушире.

Товарищеские встречи против Омана пройдут 3 и 5 марта в Маскате. С Ираном россияне встретятся 9 и 11 марта в Бушире.

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) в 2022 году отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидой организации.