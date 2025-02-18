Агент Лусиано рассказал, на какой позиции в атаке аргентинцу играть удобнее всего

Агент аргентинского нападающего «Зенита» Лусиано Гонду Густаво Гони рассказал, что его клиенту одинаково удобно играть на разных позициях в атакующей линии. По словам Гони, Лусиано комфортно и в центре нападения, и на фланге.

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« И г р а т ь с п р а в а в а т а к е и л и ц е н т р а л ь н о г о н а п а д а ю щ е г о — э т о о д н о и т о ж е д л я Л у с и а н о . Е м у о д и н а к о в о к о м ф о р т н о » , — п р и в о д и т с л о в а Г о н и M e t a r a t i n g s .

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Гонду выступает за «Зенит» с лета 2024-го. В 15 матчах нападающий забил семь голов.