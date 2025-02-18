РФС планирует организовать матч легенд сборных России и Бразилии

По данным «Матч ТВ», Российский футбольный союз (РФС) изучает возможность организации матча между ветеранами сборных России и Бразилии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне.

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ПМЭФ‑2025 пройдет с 18 по 21 июня в Санкт‑Петербурге. Традиционно участником мероприятия станет РФС, который в рамках форума организует несколько активностей как на площадке «Экспофорума», так и на спортивных объектах города.

Одним из мероприятий РФС в 2025 году может стать товарищеский матч между легендами сборных России и Бразилии. По информации источников «Матч ТВ», на данный момент идут переговоры между представителями двух федераций. В Санкт‑Петербург могут приехать многие известные бразильские футболисты, в том числе чемпионы мира 2002 года.