Гвардиола признался, что соврал о «Манчестер Сити»

Гвардиола об 1% на проход «Ман Сити»: «Я солгал, но мне не поверили. Никто не ставит на нас после поражения, однако мы постараемся пройти «Реал»
Пеп Гвардиола признался, что соврал, давая «Ман Сити» 1% на проход в 1/8 ЛЧ.
Сегодня англичане в гостях сыграют с «Реалом» в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов, Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию, начало – в 23:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу мадридцев.
Ранее Гвардиола заявил, что шансы «Манчестер Сити» на проход в следующий раунд составляют 1%. В ответ тренер «сливочных» Карло Анчелотти усомнился, что Пеп действительно так считает.
«Я солгал, но вы все равно мне не поверили. Я сказал это, потому что нам предстоит выездной матч, и никто не ставит на нас после поражения. Но проходит некоторое время, и ты воодушевляешься. Мы постараемся пройти «Реал». Карло не должен ничего говорить мне перед игрой», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.