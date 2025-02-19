Гвардиола признался, что соврал о «Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола признался, что соврал, давая «Ман Сити» 1% на проход в 1/8 ЛЧ.

Сегодня англичане в гостях сыграют с «Реалом» в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов, Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию, начало – в 23:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу мадридцев.

Ранее Гвардиола заявил, что шансы «Манчестер Сити» на проход в следующий раунд составляют 1%. В ответ тренер «сливочных» Карло Анчелотти усомнился, что Пеп действительно так считает.