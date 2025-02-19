Беллингем дисквалифицирован на две игры за мат в адрес судьи

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил двухматчевую дисквалификацию за своё удаление в матче 24-го тура Примеры с «Осасуной», сообщает онлайн-издание AS со ссылкой на постановление дисциплинарного комитета Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

© Чемпионат.com

Напомним, главный арбитр встречи «Осасуна» — «Реал» Мадрид Хосе Мунуэра Монтеро показал англичанину красную карточку за нецензурное обращение. Сообщалось, что полузащитник сказал судье «f*** you». Дисциплинарный комитет подтвердил, что именно эту фразу Беллингем и прознёс.

Отметим, что после матча тренер «Реала» Карло Анчелотти и сам футболист опровергли то, что Джуд использовал оскорбительные выражения в адрес судьи.