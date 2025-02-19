Глебов проходит медосмотр в «Динамо»

Капитан «Ростова», российский полузащитник Данил Глебов проходит медосмотр для трансфера в московское «Динамо». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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«Глебов сегодня проходит медосмотр для трансфера в «Динамо». Сделка пока не финализирована», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что «Ростов» и «Динамо» договорились о трансфере футболиста.

В текущем сезоне Глебов провел за желто-синих 23 матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Глебов является капитаном «Ростова», за который играет с 2019 года.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков. «Динамо» идет четвертым с 35 баллами, «Ростов» — седьмым с 26 очков.