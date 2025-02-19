Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом в сезоне РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила шансы «Спартака» на золотые медали в сезоне РПЛ-2024/25.

«Не вижу «Спартак» чемпионом в этом сезоне. Все должно устояться, притереться. Так быстро не бывает. Даже если ты купил звездных игроков, они должны как-то слиться с командой, сработаться и полюбить друг друга», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

В зимнее трансферное окно красно-белые приобрели форварда Ливая Гарсию, вингера Пабло Солари и вратаря Илью Помазуна. Предположительно, московский клуб потратил на 3 футболистов 30 млн евро.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

2 марта москвичи сыграют против «Оренбурга». Встреча 19-го тура РПЛ состоится в Москве на стадионе «Лукойла Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.