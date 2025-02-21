«Зенит» выкупил Зделара у ЦСКА

Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» закрыли сделку по переходу сербского защитника Саши Зделара. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, стороны успели уладить все формальности до закрытия трансферного окна. Официальное подтверждение сделки ожидается в ближайшее время.

Зделар перешел в состав московского клуба летом 2022 года. 31 июля 2022 года Зделар дебютировал за ЦСКА в гостевом матче чемпионата России против «Пари НН», выйдя на замену в конце матча.

Армейцы занимают шестое место в Российской премьер-лиге с 31 очком после 18 туров. В 19-м туре ЦСКА на выезде сыграет с «Зенитом» 1 марта.

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак».