ЦСКА и «Сантос» готовы заплатить €7 млн за полузащитника «Ривер Плейт»

Российский ЦСКА и бразильский «Сантос» заинтересованы в переходе полузащитника «Ривер Плейт» Родриго Вильягры, сообщил в социальных сетях журналист Radio Continental Себастьян Срур.

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По его данным, оба клуба готовы заплатить за 24‑летнего хавбека 7 миллионов евро. Контракт аргентинца с клубом из Буэнос‑Айреса рассчитан до конца 2027 года. Вильягра перешел в «Ривер Плейт» около года назад.

После 18 туров ЦСКА с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В первом после зимней паузы матче чемпионата страны армейцы 1 марта на выезде сыграют с петербургским «Зенитом».

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