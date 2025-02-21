В «Зените» раскрыли причину срыва трансфера Перейры из «Крузейро»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему бразильский полузащитник «Крузейро» Матеус Перейра не перешёл в санкт-петербургский клуб. По словам Медведева, стороны не сумели вовремя договориться о трансфере хавбека.

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«По Матеусу Перейре, к сожалению, стороны, в установленное регламентом время не смогли достичь договоренностей, что привело к тому, что трансфер не состоится», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что Перейра уже прошёл медобследование для перехода в «Зенит». Подчёркивалось, что санкт-петербургский клуб достиг договорённости с «Крузейро» о трансфере полузащитника за € 20 млн. Перейра выступает в составе «Крузейро» с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.