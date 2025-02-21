Экс-генсек РФС: в РПЛ есть только две команды — Абсурд и Бессмыслица

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв высказался о российском футболе. Он считает, что в Российской Премьер-Лиге есть только две команды — «Абсурд» и «Бессмыслица». Также функционер процитировал Фридриха Ницше.

«Спасет ли Глебов ситуацию в «Динамо»? Спасают шахтеров после взрыва метана. А в футболе надо мяч пинать. В России есть только две команды – Абсурд и Бессмыслица. И кто из них выиграет, мне *** [по барабану]. Кстати, о командах Абсурд и Бессмыслица упоминает Ницше в работе «Генеалогия морали». Там есть гениальная фраза: за каждой великой судьбой рефреном отзывается ещё более великое напрасно», – приводит слова Воробьёва «Евро-футбол.ру».