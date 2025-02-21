Апелляция «Реала» на отмену дисквалификации Беллингема отклонена

Апелляционный комитет оставил без внимания просьбу мадридского «Реала» отменить двухматчевую дисквалификацию полузащитника команды Джуда Беллингема. Таким образом, англичанин пропустит две следующие игры в рамках Ла Лиги — с «Жироной» и «Бетисом».

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Напомним, 19 февраля стало известно, что англичанин получил бан на два матча за нецензурное обращение в адрес главного арбитра встречи 24-го тура испанской Примеры между «Реалом» и «Осасуной».

Отметим, что после матча тренер «Реала» Карло Анчелотти и сам футболист опровергли то, что Джуд использовал оскорбительные выражения в адрес судьи. «Реал» по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 51 очко.