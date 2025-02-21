Полные итоги и интриги жеребьевки еврокубков

«ПСЖ» рискует вылететь, а Захарян увидит «Олд Траффорд».

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Не успел отгреметь ещё не привычный для нас формат стыковых матчей еврокубков, как прошла жеребьёвка 1/8 финала всех трёх турниров. И мы наконец-то возвращаемся в более привычный и понятный режим. Теперь без сюрпризов. Соперников можно просчитать хоть до финала, ведь окончательно сформировались турнирные сетки.

А там — очень интересно. В Лиге чемпионов уже в 1/8 финала нас ждёт мадридское дерби. В Лиге Европы Захарян скатается в гости на легендарный «Олд Траффорд», а в Лиге конференций «Челси» попытается зацепиться хоть за какой-то трофей в сезоне.

Как прошла жеребьёвка Лиги чемпионов?

Вот итоги:

«Брюгге» — «Астон Вилла»;

«Боруссия» Дортмунд — «Лилль»;

«Реал» — «Атлетико»;

«Бавария» — «Байер»;

ПСВ — «Арсенал»;

«Фейеноорд» — «Интер»;

«ПСЖ» — «Ливерпуль»;

«Бенфика» — «Барселона».

И здесь сразу три интересных противостояния. Первое — «Реал» и «Атлетико». Это уже не просто национальная, но и общеевропейская классика. Правда, чуть подзабытая. В период с 2014 по 2017 год эти соперники шесть раз встречались в Лиге чемпионов. И всегда чуть сильнее оказывался «Реал». Про финал 2014 года напоминать не будем. Он и так легендарен.

В этом розыгрыше команда Анчелотти пробивалась в плей-офф через мощный по статусу «Манчестер Сити». Получилось легко. Так что наверняка у них накопилась внутренняя уверенность в позитивном будущем.

Матвей Сафонов приедет на легендарный «Энфилд». Правда, скорее всего, в качестве игрока скамейки. Если на общем этапе вратарь «ПСЖ» ещё получал шансы, то потом присел в запас. Французы не заметили «Брест» и уверенно заскочили в 1/8 финала. Правда, теперь их ждёт «Ливерпуль», который, по данным суперкомпьютера от Opta, главный фаворит Лиги чемпионов. Так что будет очень сложно.

«Бавария» против «Байера» — уже немецкая классика. Да, команда Алонсо в этом сезоне не так идеальна, как в прошлом. Но в очных матчах наверняка потолкается. Ведь и «Бавария» совсем не эталон современного футбола. Вспомнить хотя бы ответный матч с «Селтиком», где в итоге мюнхенцы еле-еле унесли ноги.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 4 и 5 марта. Ответные игры запланированы на 11 и 12 марта.

А что там в Лиге Европы?

Вот итоги:

«Будё-Глимт» в очень драматичном матче прошёл «Твенте». Там и камбэки, и автоголы, и чудесные спасения — в общем, было всё. И вряд ли норвежцы собираются останавливаться. Теперь они столкнутся с «Олимпиакосом» — да, соперник не менее грозный. Однако команду Хайкина точно не стоит отправлять на вылет.

Самое большое противостояние 1/8 финала пройдёт сначала в Испании, потом в Англии. Интересно, что и «Реал Сосьедад», и «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне выглядят так себе. У каждого свои причины – команда из Сан-Себастьяна слишком тяжело входила в сезон, растеряв кучу игроков из-за травм. Аналогичная история у «Юнайтед» — за исключением того, что манкунианцы нашли нового главного тренера. Так что это соперничество каком-то смысле побратимов.

Ещё интересно будет посмотреть на происходящее в матчах «Рома» – «Атлетик». Итальянцы уже прошли мощный «Порту». Причём уверенно. Получится ли новый фокус?

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут в четверг, 6 марта. Ответные игры запланированы на 13 марта.

Завершаем Лигой конференций

Итоги:

«Ягеллония» — «Серкль Брюгге»;

«Мольде» — «Легия»;

«Целе» — «Лугано»;

«Пафос» — «Юргорден»;

«Панатинаикос» — «Фиорентина»;

«Борац» Баня-Лука — «Рапид»;

«Бетис» — «Витория Гимарайнш»;

«Копенгаген» — «Челси».

Самый статусный клуб этого турнира — «Челси». Его ждёт не самый простой соперник для такой стадии — «Копенгаген». К слову, лидер чемпионата Дании. Понятно, что лондонцы — фавориты не только этой стадии, но и, вероятно, всей Лиги конференции. Однако просто им точно не будет.

Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут в четверг, 6 марта. Ответные игры запланированы на 13 марта.