"Пари НН" одержал победу над "Химками" в товарищеском матче

Защитник Даниэль Фернандес с передачи хавбека Лукаса Веры открыл счет и вывел подмосковную команду вперед на 36-й минуте игры. Нижегородцы отыгрались на 69-й минуте благодаря голу нападающего Тьяго Весино. Защитник Виктор Александров на 96-й минуте поразил ворота красно-черных, а окончательный счет установил полузащитник Владислав Карапузов.

Товарищеские матчи

Продолжительность матча - 120 минут (2 тайма по 45 минут и 1 тайм - 30 минут)

Голы: Весино, 69, Александров, 96, Карапузов, 113 - Фернандес, 36.

"Пари НН": Медведев (Лукьянов, 91), Эктов (Шнапцев, 88), Каккоев (Александров, 80), Карич (Крашевский, 91), Гоцук (Магкеев, 63), Агапов (Кастильо, 46), Тичич (Майга, 63), Калинский (Трошечкин, 80), Боселли (Карапузов, 91), Грулёв (Царукян, 91), Кокшаров (Весино, 63).

"Химки": Кокарев, Джикия, Филин, Фаринья, Мехия (Бони, 80), Фернандес, Корредера, Вера, Бакаев (Магомедов, 80), Руденко (Мирзов, 80), Заболотный.

С 91-й минуты: Обухов, Ориньо, Мелентиевич, Степанов, Фаваз, Гусейнов, Капленко, Бони, Магомедов, Мирзов, Садыгов.

Предупреждения: Агапов, 1, Мехия, 28, Фаринья, 31, Эктов, 59, Боселли, 82.

Удаление: Мехия, 78, Эктов, 87.