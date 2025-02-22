Стало известно, почему сорвался трансфер нападающего из «Рубина» в «Локомотив»

Албанский форвард Мирлинд Даку не перешел из казанского «Рубина» в московский «Локомотив» из-за желания попробовать свои силы в одном из топ-5 чемпионатов Европы. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

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По информации источника, 27-летний нападающий шел в списке приоритетных направлении работы селекционного отдела «железнодорожников» под первым номером.

Текущий контракт Даку с «Рубином» рассчитан до лета 2026 года.

Зимняя пауза в Российской премьер-лиге продлится до конца февраля. «Краснодар» в первом туре после возобновления сыграет с «Крыльями Советов» 1 марта, «Зенит» в тот же день сразится с московским ЦСКА, а «Спартак» 2 числа примет «Оренбург».

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно.