Полузащитник Зобнин высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что хотел бы возвращения нападающего Квинси Промеса в московский футбольный клуб.

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— Все по нему очень скучают, он также скучает по «Спартаку». Желаю, чтобы его ситуация быстрее разрешилась.

— В нынешней форме Квинси всё равно был бы лидером «Спартака»?

— Не знаю. Нужно смотреть на его форму. Нужно, чтобы люди, которые отвечают за наши трансферы, его оценили. Это не моё дело. Как футболист с большой буквы и с большой историей он бы, конечно, помог коллективу.

— Хотел бы его возвращения?

— Конечно, безусловно, — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» нидерландский нападающий выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017).

На данный момент Квинси выступает за клуб «Дубай Юнайтед» в ОАЭ и не может покидать страну, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.