Тренер «Ливерпуля» дисквалифицирован на два матча

Арне Слот дисквалифицирован на два матча за слова в адрес Майкла Оливера.

Напомним, главный тренер «Ливерпуля» получил красную карточку после игры с «Эвертоном» (2:2) – он что-то высказывал судье Майклу Оливеру. Футболисты команд устроили потасовку после финального свистка.

Футбольная ассоциация Англии (FA) наложила на «Эвертон» и «Ливерпуль» штрафы в размере 65 000 фунтов и 50 000 фунтов соответственно.

Арне Слот, которого обвиняли в оскорбительных высказываниях в адрес главного арбитра и его ассистента, признал вину. Главного тренера «красных» дисквалифицировали на два матча и оштрафовали на 70 000 фунтов.

Также за оскорбления в адрес судей наказан ассистент нидерландского специалиста Сипке Хюльсхофф. Его дисквалифицировали на две игры и оштрафовали на 7000 фунтов.