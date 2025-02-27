Сафонов высказался о разгромной победе ПСЖ над «Стад Бриошан»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу в матче Кубка Франции против «Стад Бриошан» (7:0).

«Ощущения странные. Настрой был хороший. Для меня сейчас каждый матч важен, каждая минута игрового времени. Поэтому стараюсь из этих 90+ минут выжать все возможное. Но итог 7:0. Получилось без особой борьбы. По воротам не били, прессинговать не бежали. Главное, что свою работу сделал», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

«ПСЖ» благодаря победе над «Стад Брьошан», выступающим в четвертом по силе дивизионе Франции, прошел в полуфинал Кубка страны. На этом этапе соперниками парижского клуба могут стать «Реймс», «Канн» и «Дюнкерк», пары будут определены по итогам жеребьевки.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне из «Краснодара». 25-летний футболист заключил с французским клубом контракт, который рассчитан до лета 2029 года. Сообщалось, что сумма трансфера голкипера сборной России в «ПСЖ» составит около 20 миллионов евро плюс бонусы. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 22 млн евро.

Всего Сафонов сыграл 11 матчей за парижский клуб во всех турнирах, шесть из которых он провел на ноль.