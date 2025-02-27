«Бавария» отозвала предложение о новом контракте для Киммиха

Немецкая «Бавария» отозвала предложение по новому контракту для полузащитника Йозуа Киммиха. Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк в социальной сети X (ранее Twitter).

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Ранее сообщалось, что в «Баварии» планировали повысить зарплату Киммиху по новому контракту с € 19 млн до € 22 млн в год. Таким образом, он мог бы стать третьим игроком в «Баварии» по зарплате после Гарри Кейна и Джамала Мусиалы.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 30-летний Йозуа Киммих провёл 23 матча, в которых отметился одним забитым мячом и шестью голевыми передачами. Также на счету полузащитника 10 игр и пять результативных передач в Лиге чемпионов.