Неймар мог перейти в «Баварию» из-за Гвардиолы

Неймар мог перейти в «Баварию» из-за Пепа Гвардиолы.

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Бразилец в подкасте Podpah рассказал, как Пеп приехал к нему домой в Бразилию в два часа ночи, чтобы попытаться убедить его перейти в немецкий клуб.