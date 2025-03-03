Родриго Вильягра прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА

Полузащитник «Ривер Плейт» Родриго Вильягра прилетел в Москву для подписания контракта с московским ЦСКА. Об этом сообщает телеграм-канал «Заметки Клинса о ЦСКА», приложив фотографию футболиста с красно-синим шарфом из аэропорта Внуково.

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В минувшем сезоне Вильягра сыграл за «Ривер Плейт» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующий трудовой контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 5,5 млн.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).