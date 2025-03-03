Антон Миранчук и Захарян — в огне. Итоги месяца россиян за границей

Онугха круто вернулся в бывшую команду, а Головину много играть помешала травма.

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На улице весна, а мы ненамного вернёмся назад – в зиму. И подведём итоги февраля для наших легионеров. Для некоторых месяц прошёл довольно продуктивно. Матвей Сафонов зарабатывал «сухари», Антон Миранчук и Герман Онугха забивали, а Арсен Захарян собирал результативные действия.

Полузащитник сборной России отыграл всего три встречи за «Монако» в феврале. Александр пропустил вторую половину месяца из-за травмы. Монегаски с россиянином обыграли «Осер» (4:2), но потом не справились с «ПСЖ» (1:4). Помимо этого, они уступили «Бенфике» (0:1) в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов. Головин обошёлся без результативных действий. После этого полузащитник пропустил четыре игры. Его команда вылетела из главного клубного турнира Европы и откатилась на четвёртое место в чемпионате Франции.

Вратарь трижды вышел на поле в феврале и не пропустил ни одного мяча. «ПСЖ» с россиянином в составе одолел «Тулузу» (1:0) в чемпионате Франции и дважды победил в Кубке страны. Сначала столичный клуб справился с «Ле-Маном» (2:0), а потом разгромил «Стад Брьошен» (7:0). «ПСЖ» — всего в двух шагах от победы в кубковом турнире. А ещё Матвей удивил болельщиков тем, что говорил с журналистами на французском языке. Сафонов пока так и не выиграл конкуренцию за место в основе, однако провёл уже 11 матчей в нынешнем сезоне.

Захарян пропустил бо́льшую часть сезона из-за травмы, но его возвращение на поле пришлось как раз на февраль. Россиянин отыграл четыре матча во всех турнирах (три — в Примере) и отбегал суммарно 78 минут. Получилось достаточно неплохо. Захарян отметился результативным пасом в Лиге Европы, а через три дня забил в чемпионате Испании «Леганесу» (3:0). Правда, Арсена заменили уже в перерыве, а позднее стало известно, что у него новое повреждение. Из-за этого россиянин пропустил кубковый матч с мадридским «Реалом» (0:1).

Кокорин трижды выходил на поле в матчах чемпионата Кипра. Александр утвердился в статусе капитана «Ариса», регулярно играя с повязкой. Россиянин отметился одним результативным действием — отдал результативный пас в матче с «Неа» (2:2). «Арис» «горел» 0:2, но оформил камбэк, который начался как раз с голевой передачи Кокорина. Команда Александра занимает второе место в чемпионате Кипра, а отставание от первой строчки составляет три очка. Январь получился для Кокорина более продуктивным — один гол и две результативные передачи.

В феврале Чалов пропустил два матча чемпионата Греции из-за травмы, а потом отыграл суммарно всего 29 минут в двух следующих встречах. Но этого времени хватило на один гол. Во встрече с «Ламией» (7:0) Фёдор забил пятый мяч в сезоне (третий — в чемпионате). Ещё у него 35 минут в игре Лиги Европы с ФКСБ (0:2). Оздоев обошёлся без результативных действий, но вышел на поле в четырёх матчах. ПАОК уже вылетел из Лиги Европы и обнаружил себя на четвёртом месте в чемпионате Греции.

Февраль — самый успешный месяц для Миранчука в швейцарском клубе. Во-первых, Антон отыграл пять матчей. Во-вторых, оформил сразу три результативных действия — два забитых мяча и один голевой пас. При этом «Сьон» трижды проиграл. Миранчук забивал «Лугано» (2:3) и «Цюриху» (2:1), а голевой пас пришёлся на встречу с «Серветтом» (3:3). Сейчас «Сьон» находится на девятой строчке в таблице швейцарской лиги (всего там выступают 12 клубов).

Как дела у других россиян?

Герман Онугха («Вайле», Дания)

Онугха прекрасно играет после возвращения в «Вайле». Этот клуб арендовал российского нападающего у «Копенгагена». Два матча, три гола — статистика Германа в «Вайле». Его голы принесли команде четыре очка.

Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия)

Вратарь Никита Хайкин в феврале играл только в плей-офф Лиги Европы. Его «Будё-Глимт» прошёл в первом раунде «Твенте» – 1:2, 5:2 (д. вр.). Команда россиянина проведёт первый матч в норвежской лиге только 30 марта.

Егор Пруцев («Целе», Словения)

Егор начал сезон в составе «Црвены Звезды», а зимой его арендовал «Целе». Пруцев провёл три матча, а во встрече с «Радомлье» (9:1) был очень хорош. Егор оформил сразу 4 (2+2) очка по системе «гол+пас».

Юрий Лодыгин («Панатинаикос», Греция)

Российский голкипер провёл три матча. Он вышел на поле во встречах чемпионата Греции, Кубка страны и Лиги конференций. Любопытно, что «Панатинаикос» все их проиграл.

Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США)

В феврале Алексей отыграл целиком матч регулярного чемпионата МЛС с «Монреалем» (3:2). Завершил его без результативных действий, а «Атланта» вырвала победу на 85-й минуте.

Магомед-Шапи Сулейманов («Спортинг Канзас-Сити», США)

Воспитанник «Краснодара» дебютировал в МЛС — отыграл шесть минут в матче с «Остином» (0:1). А потом провёл на поле больше тайма во встрече Лиги чемпионов КОНКАКАФ с «Интер Майами» (1:3). Пока Сулейманов не отметился результативными действиями.

Виталий Лысцов («Боавишта», Португалия)

Защитник отыграл 79 минут в матче чемпионата Португалии с «Бенфикой», но его команда проиграла со счётом 0:3. Это первый и единственный матч, который Лысцов провёл в феврале. А вот в марте он уже успел забить, но это – для нашей следующей подборки.

Роман Нойштедтер («Вестерло», Бельгия)

Защитник вернул себя место в основе. Он провёл четыре матча в феврале, три — в стартовом составе. Его команда набрала семь очков из 12 возможных. Правда, пропускала в каждой встрече.

Даниил Лесовой (АЕЛ, Кипр)

АЕЛ слабо провёл февраль — четыре поражения в пяти матчах. Лесовой вышел на поле в четырёх встречах, но не оформил ни одного результативного действия. Даниил не забивал в чемпионате Кипра с 8 декабря 2024 года.

Иван Игнатьев («Кабилия», Алжир)

Два матча, один гол — статистика нападающего в Африке. Правда, Ивана оставили в запасе в игре с «Параду» (2:1), которая состоялась 28 февраля.

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Далер Кузяев ни разу не сыграл в феврале. Причина — травма берцовой кости. «Гавр» находится на третьей с конца строчке в таблице чемпионата Франции, то есть располагается в зоне стыков. Правда, ближайший преследователь отстаёт всего лишь на одно очко.

Иван Злобин («Фамаликан», Португалия)

Злобин ни разу не вышел на поле в феврале. Россиянин восстанавливался после операции на почке. Предыдущий матч с участием вратаря состоялся 16 декабря 2024 года.

Даниил Худяков («Штурм», Австрия)

Голкипер ни разу не выходил на поле в 2025 году. «Штурм» вылетел из Кубка Австрии, но всё ещё возглавляет таблицу чемпионата.