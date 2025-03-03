Опубликована символическая сборная 19-го тура РПЛ

Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у «Спартака» и «Зенита». В составе символической команды по три футболиста из этих команд. Высшую оценку получил вингер красно-белых Маркиньос — 9,1.

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Символическая сборная 19-го тура

Вратарь: Евгений Латышонок («Зенит»).

Защитники: Густаво Мантуан, Страхиня Эракович (оба — «Зенит»), Надер Гандри («Ахмат»), Эдгардо Фаринья («Химки»).

Полузащитники: Тео Бонгонда («Спартак»), Роберт Мехия («Химки»), Наиль Умяров, Маркиньос (оба — «Спартак»).

Нападающие: Александр Кокшаров («Пари НН»), Артём Дзюба («Акрон»).