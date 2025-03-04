ЦСКА проведёт гала-матч в честь 20-летия со дня победы в Кубке УЕФА

Московский ПФК ЦСКА проведёт гала-матч в честь 20-летнего юбилея со дня победы в Кубке УЕФА. В выставочном матче примут участие Вагнер Лав, Даниэл Карвальо, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков.

ЦСКА проведет гала-матч в честь 20-летия со дня победы в Кубке УЕФА
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Игра состоится 18 мая на «ВЭБ Арене». ЦСКА под руководством Газзаева сыграет против Сборной Кубка. Её состав будет сформирован из звёзд футбола, игравших против армейцев в той кампании: в него войдут экс-игроки «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфики», «Партизана», «Осера», «Пармы» и «Спортинга».

Напомним, ЦСКА является первым российским клубом, которому удалось выиграть Кубок УЕФА. Это произошло в сезоне-2004/2005.

Футбол
Даниэль Карвальо
Сергей Игнашевич
Юрий Жирков
Вагнер Лав
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