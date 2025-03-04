ЦСКА проведет гала-матч в честь 20-летия со дня победы в Кубке УЕФА

Московский ПФК ЦСКА проведёт гала-матч в честь 20-летнего юбилея со дня победы в Кубке УЕФА. В выставочном матче примут участие Вагнер Лав, Даниэл Карвальо, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков.

Игра состоится 18 мая на «ВЭБ Арене». ЦСКА под руководством Газзаева сыграет против Сборной Кубка. Её состав будет сформирован из звёзд футбола, игравших против армейцев в той кампании: в него войдут экс-игроки «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфики», «Партизана», «Осера», «Пармы» и «Спортинга».

Напомним, ЦСКА является первым российским клубом, которому удалось выиграть Кубок УЕФА. Это произошло в сезоне-2004/2005.