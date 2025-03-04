Роналду грозит 99 ударов плетью за супружескую измену

Криштиану Роналду отсутствовал на матче в Иране не из-за грозящего якобы звезде футбола наказания. Криштиану Роналду отсутствовал в выезде клуба «Аль-Насра» в Иран в Азиатской лиге чемпионов. СМИ предполагали, что известному футболисту грозит наказание за супружескую измену, пишет Daily Star.

Футбольная мегазвезда отсутствовал на матче своего клуба в Азиатской лиге чемпионов против команды Ирана «Эстегляля» в этот понедельник, 3 марта. Роналду пропустил также предыдущий матч в Тегеране с «Персеполисом» в феврале.

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Ходили слухи, что спортсмену грозит наказание в виде «99 ударов плетью за прелюбодеяние» из-за того, что он общался со своей с фанаткой-инвалидом, безрукой иранской художницей Фатимой Хамами. Роналду обнял и поцеловал ее, что нарушает строгие правила в Иране, потому что речь идет о замужней женщине.

Но представитель иранского посольства опроверг информацию, что спортсмена ждет наказание. По информации из Саудовской Аравии, Роналду отсутствовал на игре из-за усталости.