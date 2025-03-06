Тренер «Барселоны» объяснил победу в меньшинстве в матче ЛЧ с «Бенфикой»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу с минимальным счётом в первом матче своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 с «Бенфикой» (1:0).

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«Я очень горжусь своей командой. После 22-й минуты, когда мы остались вдесятером, мы увидели отличную игра в исполнении «Барселоны». Причина? Отлично сыграл наш вратарь [Войцех Щенсны]. Мы сыграли просто замечательно, обороняясь как единое целое», — приводит слова Флика Marca.

Напомним, на 22-й минуте сине-гранатовые остались в меньшинстве после удаления 18-летнего защитника Пау Кубарси. До конца встречи каталонцы играли в меньшинстве, забив единственный гол на 61-й минуте, усилиями бразильского вингера Рафиньи.