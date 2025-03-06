Гендиректор «Спартака» раскрыл, есть ли в клубе «потолок зарплат»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о том, есть ли в московском клубе так называемый «потолок зарплат». Он отметил, что футболисты красно-белых поделены на несколько категорий. Для каждой из этих групп существуют свои финансовые условия и ограничения.

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— У нас есть свое видение того, какую зарплату может получать футболист, относящийся к той или иной категории. Условно, — звезды, важные футболисты для команды, молодые футболисты. Для каждой категории определены финансовые параметры, которые мы считаем справедливыми и разумными. Это не значит, что контракт только этим и заканчивается — есть определенные командные и индивидуальные бонусы.

— Для футболистов самой высшей категории 2,5 млн евро — потолок?

— Это близкая к правде информация, — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

В текущем сезоне после 19 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 40 очков.