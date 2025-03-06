Неймар вызван в сборную Бразилии впервые с октября 2023 года

Сборная Бразилии объявила состав на мартовские матчи квалификации к Чемпионату мира 2026 года. 33-летний форвард Неймар получил вызов в основную команду «селесао». Экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» не вызывался в сборную в течение полутора лет.

Последний матч Неймара в составе сборной Бразилии датирован 18 октября 2023 года. Тогда пятикратные чемпионы мира уступили сборной Уругвая (0:2) в квалификации к ЧМ-2026, а Неймар провёл на поле один тайм. Всего на счету Неймара 128 матчей за сборную, в которых он забил 79 голов и 59 раз ассистировал партнёрам.

В марте 2025 года сборная Бразилии проведёт два матча: 21 марта подопечные Доривала Жуниора примут на своём поле сборную Колумбии, а 25 марта сыграют на выезде со сборной Аргентины. Неймар перешёл в «Сантос» из «Аль-Хиляля» 31 января текущего года и в семи матчах за клуб забил три гола и записал на свой счёт три голевые передачи.