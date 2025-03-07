Миралем Пьянич: есть вероятность, что закончу карьеру в ЦСКА

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич заявил, что не исключает вариант завершения карьеры в московском ПФК ЦСКА.

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— Твой контракт с ЦСКА истекает летом, но в нём есть опция продления. От чего будет зависеть, будет ли активирована эта опция?

— Я не думаю об этом, не испытываю давления. Честно — я очень рад быть здесь. По окончании сезона мы сядем, переговорим и найдём лучшее решение для всех. Думаю, есть вероятность, что я закончу свою карьеру в ЦСКА. Хотя я люблю футбол, всё ещё хочу продолжать в него играть. Сейчас я на 100% сконцентрирован на игре за клуб. Моя главная цель — выиграть титулы с ЦСКА, — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.